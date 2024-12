POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 02.12.2024

Goslar (ots) - Zwischen Dienstag, dem 26.11.2024, 02:00 Uhr und Donnerstag, den 28.11.2024, 14:00 Uhr, beschädigt eine bislang unbekannte Person einen PKW VW Passat in der Straße "Am Ehrenhain" in Clausthal- Zellerfeld. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. Das Polizeikommissariat Oberharz hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während der angegebenen Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche ...

