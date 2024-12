Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Veranstaltungen in und an der Frankenberger Kirche

Einschränkungen für den Straßenverkehr

Goslar (ots)

Aufgrund einer Veranstaltung in der Frankenberger Kirche und einer Kundgebung im direkten Umfeld wird es am Mittwoch, 4. Dezember, zwischen 10 Uhr und voraussichtlich 22 Uhr zu erheblichen verkehrlichen Einschränkungen rund um die Frankenberger Kirche kommen.

Die Straßenzüge Am Beek und Frankenberger Plan stehen in diesem Zeitraum nicht als Parkraum zur Verfügung. Alle Fahrzeugführenden werden aufgefordert, ihre Fahrzeuge im Vorfeld aus diesem Bereich zu entfernen. Die Straßenzüge Am Beek, Frankenberger Straße, Kettenstraße, Peterstraße, Ziegenstraße, Forststraße und Schreiberstraße sowie die Bundesstraße 82 - hier das Teilstück des Nonnenweges zwischen Claustorwall und Clausthaler Straße - werden zudem ab ungefähr 14 Uhr bis 22 Uhr für den fließenden Verkehr voll gesperrt. Dies gilt auch für die An- und Abfahrt von privaten Grundstücken und Stellplätzen. Die Bundesstraße 241, Clausthaler Straße, ist in dieser Zeit über die wieder eröffnete Hildesheimer Straße erreichbar. Der Fußgänger- und Radverkehr ist nicht beeinträchtigt.

