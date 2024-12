Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 03.12.2024

Goslar (ots)

Am Sonntagvormittag ereignete sich auf der Bundesstraße 248 zwischen Könneckenrode und Lutter am Barenberge ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Gegen 11.20 Uhr sicherte ein Einsatzfahrzeug der Polizei auf der B 248 in Fahrtrichtung Lutter am Barenberge eine Unfallstelle ab. Ein 20-jähriger Seesener, der mit seinem Opel Astra in gleicher Richtung unterwegs war, bemerkte den absichernden VW Bus, kam auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und stieß in der Folge gegen den Einsatzwagen. Hierbei zog sich der 20-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus Goslar verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

+++

Zwischen 8 Uhr und 13 Uhr verzeichnete die Polizei am Montag bei einer Verkehrsüberwachung des gewerblichen Güterkraftverkehrs eine ganze Reihe von Verstößen.

Auf dem Großparkplatz Torfhausberg an der Bundesstraße 4 wurden durch die Einsatzkräfte der Polizei Goslar gemeinsam mit der Autobahnpolizei Braunschweig insgesamt 14 Lkw, 1 Bus sowie 2 Pkw kontrolliert.

13 Lkw-Fahrer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 Km/h, der schnellste von ihnen war mit 76 Km/h unterwegs. Bei zwei Lastzügen war die Betriebserlaubnis aufgrund von Veränderungen an den Lichttechnischen Einrichtungen erloschen. Bei einem der kontrollierten Sattelzüge waren im Führerhaus zum Erstaunen der Einsatzkräfte sogar zwei Tische verbaut. Den drei Fahrern wurde bis zur Behebung der Mängel die Weiterfahrt untersagt. Zudem war ein Pkw zu schnell sowie einmal der Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Die abermals festgestellten Mängel und Verstöße zeigen die Notwendigkeit solcher Verkehrssicherheitskontrollen, die in unregelmäßigen Abständen fortgesetzt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell