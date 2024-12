Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen Freitag 05.12.24 - 12:00 Uhr - Samstag 06.12.24 - 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Tageswohnungseinbruch

Am 05.12.24, kam es zwischen 09:00 - 18:00 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Alt Wallmoden. Hierbei verschaffte/n sich der/die bislang unbekannten Täter Zugang durch gewaltsames Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters mit bislang unbekanntem Hebelwerkzeug. Hierüber verschaffte/n sich der/die Täter Zutritt zum Wintergarten des betroffenen Objekts und somit weiter in die Wohnräume. Es wurden diverse Gelasse durchsucht. Bislang ist kein Diebesgut bekannt. Die Aufnahme erfolgte über die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Goslar. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall

Am 05.12.24, kam es um 20:00 Uhr im Kreuzungsbereich Baderstraße/Bismarckstraße zu einem Verkehrsunfall. Die 36-jährige Beteiligte 02 befuhr die Baderstraße in Richtung Drakenpfuhl. Im Kreuzungsbereich Baderstraße/Bismarckstraße bog die 21-jährige Beteiligte 01 links in die Baderstraße ein und übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte Beteiligte 02. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden PKW. Beide Beteiligten wurden durch den Zusammenstoß verletzt und im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung jeweils in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000,- Euro.

i.A. Hausdörfer, POK

