POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 06.12.2024

Am Donnerstagabend kam es in Seesen zu einem versuchten Einbruch in der Lautenthaler Straße.

Der oder die Täter versuchten sich in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19 Uhr unter Gewaltanwendung Zugang zu einer Praxis zu verschaffen, was jedoch misslang.

Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hierzu fragen die Ermittler nach Hinweisen oder Beobachtungen aus der Bevölkerung, die unter 05321/3390 entgegengenommen werden.

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße am Müllerkamp im Ortsteil Oker.

Ein blauer VW Golf, der auf Höhe der Hausnummer 2 am Fahrbahnrand geparkt war, wurde durch eine bislang unbekannte Person an der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Der entstandene Lackschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang nach möglichen Beobachtungen und Hinweisen. Diese werden unter der Amtsnummer 05321/3390 entgegengenommen.

