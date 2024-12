POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen Samstag 06.12.24 - 12:00 Uhr - Sonntag 07.12.24 - 12:00 Uhr

Goslar (ots) - Am Donnerstagabend kam es in Seesen zu einem versuchten Einbruch in der Lautenthaler Straße. Der oder die Täter versuchten sich in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19 Uhr unter Gewaltanwendung Zugang zu einer Praxis zu verschaffen, was jedoch misslang. Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hierzu fragen die ...

