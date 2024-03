POL-EU: Pkw touchiert Fahrradfahrer

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Mittwoch (6. März) befuhr eine 83-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen gegen 11 Uhr die Bundesstraße 56n aus Richtung Euskirchen in Fahrtrichtung Zülpich. Ein 48-jähriger Motorradfahrer befuhr Bundesstraße 56n aus Zülpich kommend in Fahrtrichtung Euskirchen und beabsichtigte nach links auf die Landstraße 61 abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah die Pkw-Fahrerin das ...

mehr