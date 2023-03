POL-GI: Vermisste Jutta D. aus Laubach wohlbehalten zurückgekehrt

Gießen (ots) - Linden- in Autos gegriffen Insgesamt siebenmal griffen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag (16.03.2023) auf Freitag (17.03.2023) in überwiegend unverschlossene Autos. In der Straße "Schmuckental" öffneten die Diebe einen Audi und stahlen 60 Euro Bargeld aus dem A4, aus zwei weiteren Autos wurde ...

