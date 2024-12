Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Falsche Polizeibeamte - Drei Tatverdächtige festgenommen

Goslar (ots)

Am Montag trieben erneut "Falsche Polizeibeamte" ihr Unwesen im Landkreis Goslar und versuchten, durch vorgegaukelte Geschichten, Geld und andere Wertsachen zu erbeuten.

Am Nachmittag hatte ein 65-Jähriger Mann aus Vienenburg zu Hause einen Anruf eines angeblichen Polizisten erhalten, der von vermeintlichen Einbrüchen in der Nachbarschaft erzählte. Die Polizei würde seine Wertsachen abholen, diese solle er dafür in einem Topf vor die Tür stellen. Allerdings rechneten die Gauner nicht mit dem umsichtigen Handeln des Vienenburgers, der zum Schein auf die Forderung einging, jedoch umgehend die echte Polizei kontaktierte. So konnten später bei der Abholung der Wertsachen drei Tatverdächtige im Alter zwischen 24 und 26 Jahren, alle aus dem Bereich Hannover, festgenommen werden, die sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Vor dem Hintergrund dieser anhaltenden kriminellen Machenschaften rät die Polizei weiterhin zu größter Wachsamkeit und Sensibilität:

Die Polizei verlangt am Telefon niemals die Herausgabe von Geld oder anderen Wertsachen. Auch werden fernmündlich weder persönliche oder andere sensiblen Daten erfragt, noch von einem vermeintlichen Unglücksfall oder angeblichen Straftaten in der Nachbarschaft berichtet.

