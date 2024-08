Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopedunfall mit zwei Schwerverletzten

K27, Hausen(Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Moped die K27 in Richtung Behringen. In einer leichten Linkskurve verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutsche von der Fahrbahn. Er und seine 17-jährige Sozia wurden dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Moped entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell