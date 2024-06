POL-F: 240627 - 0657 Frankfurt: Vermisste wohlbehalten zurück Bezug zu Meldung 240625 - 0652 Frankfurt - Eschersheim: Vermisstes Kind

Frankfurt (ots) - Am gestrigen Mittwoch fand die vorletzte Spielbegegnung der Fußball-Europameisterschaft der Herren (UEFA Euro 2024) auf Frankfurter Boden statt. In der Frankfurt Arena traf um 18:00 Uhr Rumänien auf die Slowakei. Bereits am Nachmittag versammelten sich rund 2.000 Fans der rumänischen Mannschaft ...

mehr