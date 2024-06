Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240626 - 0654 Frankfurt - Innenstadt: Räuber festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (26. Juni 2024) nahmen Polizeibeamte drei Tatverdächtige im Alter von 21, 25 und 38 Jahren fest, nachdem diese zuvor einen 36-Jährigen beraubten.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich die Räubergruppe dem Geschädigten auf der Allerheiligenstraße gegen 04:00 Uhr genähert. Zwei der Tatverdächtigen seien sodann auf den 36-Jährigen los und hätten diesen geschlagen. Der Geschädigte sei infolgedessen zu Boden gefallen und einer der Räuber habe sodann Bargeld aus den Hosentaschen des am Boden liegenden Mannes genommen. Die drei Tatverdächtigen seien anschließend in Richtung Zeil geflüchtet. Mehrere Streifen nahmen diese sodann fest und brachten sie in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell