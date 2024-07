Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Trunkenheitsfahrt in der Probezeit

Mannheim (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Neckarstadt wurden am Samstagmorgen gegen 03.45 Uhr, bei der Durchführung einer stationären Kontrollstelle in der Schienenstraße, auf einen 22-jährigen Renault-Fahrer aufmerksam. Der Fahrzeugführer missachtete zunächst die Anhaltesignale der Polizeibeamten und versuchte sich der bevorstehenden Kontrolle zu entziehen. Der Fahrzeugführer konnte schnell eingeholt und die Verkehrskontrolle durchgeführt werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest, der einen Wert von 1,7 Promille ergab, bestätigte dies. Im Anschluss erfolgte eine Blutentnahme in den Räumlichkeiten des Polizeirevier Neckarstadt. Dem Mann wurde die in der Probezeit befindliche Fahrerlaubnis entzogen, sein Führerschein konnte nicht aufgefunden werden.

Ein Ermittlungsverfahren aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell