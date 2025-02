Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher von Hausbewohner überrascht

Bergisch Gladbach (ots)

Der Bewohner eines Einfamilienhauses alarmierte am Samstagabend die Polizei, nachdem er nach kurzzeitiger Abwesenheit zwei unbekannte Männer in seinem Haus in der Ferrenbergstraße überraschte. Die Einbrecher flüchteten daraufhin durch den Keller nach draußen in unbekannte Richtung.

Laut Angaben des Bewohners kehrte dieser gegen 19:15 Uhr zu seinem Haus zurück, als er die beiden Einbrecher auf frischer Tat ertappte. Beide Männer waren circa 20-30 Jahre alt und trugen helle Westen mit einem Kapuzenpullover darunter. Zudem trugen sie helle Jogginghosen und Sportschuhe.

Eine Fahndung nach den Tätern im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Männer Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Angaben zu weiterem Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getätigt werden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Wohnungseinbruchdiebstahls auf und hat bereits eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch oder den flüchtigen Tätern werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen.

Die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention bieten darüber hinaus jederzeit eine kostenlose und unverbindliche Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Sollten Sie Interesse an einem persönlichen oder telefonischen Beratungsgespräch haben, melden Sie sich gerne unter der Rufnummer 02202 205-444 oder wenden Sie sich per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell