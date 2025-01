Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Feuerwache - Rettungsgerät entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am heutigen Tag (31.01.) wurde die Polizei zur Feuerwache im Asselborner Weg in Herkenrath gerufen. Gegen 09:15 Uhr ist ein Einbruch in die dortige Feuerwache festgestellt worden, bei dem ein hochwertiges Rettungsgerät entwendet wurde.

Am Vorabend gegen 20:20 Uhr soll die Wache ordnungsgemäß verschlossen und sämtliche Zugänge noch unbeschädigt gewesen sein, so dass die Tat mutmaßlich zur Nachtzeit verübt worden ist.

Unbekannte haben im Tatzeitraum nach bisherigen Erkenntnissen eine Scheibe eines Rolltores eingeschlagen und mit unbekanntem Werkzeug gewaltsam an einer Tür gehebelt. Aus einem Feuerwehrfahrzeug wurde ein hydraulisches Spreizgerät entwendet. Der Schaden wird insgesamt auf einen Betrag im oberen vierstelligen Bereich geschätzt.

Die alarmierten Polizisten haben eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und umgehend eine Spurensicherung durch die Fachdienststelle veranlasst.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell