POL-EL: Emsbüren - Stahlplatten einer mobilen Baustellenstraße entwendet

Nordhorn (ots) - Bereits am 14. November, gegen 17.00 Uhr, wurde einer 86-jährigen Frau die Geldbörse aus ihrem Rollator gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich in einer Woolworth-Filiale an der Bahnhofstraße, als die Täter die Gelegenheit in einem unbeobachteten Moment nutzten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 ...

