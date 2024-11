Polizei Düren

POL-DN: Zwei Gewaltdelikte im Parkhaus - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Dienstagabend (26.11.2024) kam es in einem Parkhaus in der Fritz-Erler-Straße zu zwei Gewalttaten, bei denen ein 21-jähriger und ein 62-jähriger Mann leicht verletzt wurden. Die Kriminalpolizei Düren hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 18:00 Uhr wurde ein 21-Jähriger ohne festen Wohnsitz Opfer eines Raubüberfalls. Der Geschädigte beabsichtigte, im Parkhaus Cannabis zu kaufen - ein nach dem Betäubungsmittelgesetz strafbares Vorhaben - und sprach dort einen korpulenten Mann mit Bart an. Dieser forderte zunächst 10 Euro, die der junge Mann aushändigte. Als er nach der Ware oder dem Geld fragte, reagierte der Täter aggressiv, schrie ihn an und forderte ihn auf, sich zu entfernen. Kurze Zeit später kehrte der Mann in Begleitung eines hageren Mannes in brauner Weste und sechs weiterer Personen zurück. Der Täter schlug dem 21-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Ein Versuch des Geschädigten, sich zu wehren, scheiterte, da einer der Unbekannten ihn mit einer Glasflasche am Kopf traf. Der Geschädigte stürzte zu Boden und wurde dort mit Schlägen und Tritten weiter attackiert. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,28 Promille.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich gegen 22:10 Uhr. Ein 62-jähriger Dürener hielt sich im selben Parkhaus auf, als mehrere Männer auf ihn zukamen. Einer der Männer warf ihm vor, dessen Bruder beleidigt zu haben, und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte fiel zu Boden und wurde dort weiter getreten. Nach einer Intervention durch ein Gruppenmitglied ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten. Der 62-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder den Vorfällen geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell