POL-MK: Einbruch in Firma

Iserlohn (ots) - Am Montag und Dienstag haben Taschendiebe wieder in Iserlohn zugegriffen. Einer 70-jährigen Frau wurde am Montag gegen 17.30 Uhr am Stadtbahnhof die Geldbörse gestohlen. Sie hatte am Geldautomaten Geld abgehoben. Als sie ihre Geldbörse in einen Beutel stecken wollte, bot ihr eine Unbekannte unvermittelt ihre Hilfe an. Zuhause stellte die Frau fest, dass das Portemonnaie weg war. Inzwischen gab es mehrere, nicht von ihr autorisierte Abbuchungen von den ...

mehr