Menden (ots) - Nichts zu verschenken hatte ein unbekannter Betrüger am Montagabend an der Balver Straße, aber er tat zunächst so: Ein älterer Pkw-Fahrer wartete vor einer roten Ampel, als ihn ein anderer Fahrzeugführer durch das Fenster ansprach. Der Unbekannte nahm Bezug auf die Firmenaufschrift an dem Pkw des Seniors. Die Männer fuhren auf einen Parkplatz an der Balver Straße. Dort überreichte ihm der Unbekannte ...

