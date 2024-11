Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Raub - 31-Jährige geschlagen und bespuckt

Kreuzau (ots)

Im Windener Weg wurde in der Nacht von Montag (25.11.2024) auf Dienstag (26.11.2024) eine 31-Jährige von drei Jugendlichen angegriffen. Die Tatverdächtigen forderten Bargeld und flüchteten anschließend.

Die 31-jährige Frau aus Kreuzau hielt sich gegen 00:40 Uhr im Windener Weg auf, als ihr drei Jugendliche entgegenkamen. Einer der Tatverdächtigen sprach die Frau an und forderte sie auf, Bargeld auszuhändigen. Als die Geschädigte angab, kein Bargeld bei sich zu haben, spuckte ihr ein weiterer Tatverdächtiger von hinten auf den Kopf. Nachdem ihr einer der Tatverdächtigen auf die Schulter schlug, konnte die Geschädigte, die mit einem Fahrrad unterwegs war, in Richtung Winden flüchten.

Als sie dann die Polizei rief, liefen die Tatverdächtigen in Richtung Üdinger Weg davon. Nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme wurde der Polizei ein Diebstahl aus einem Pkw in der Dürener Straße gemeldet. Bei Fahndungsmaßnahmen im Rahmen dieses Einsatzes konnten drei Personen (13, 14 und 16 Jahre alt) angetroffen werden. Zeugenaussagen und erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem 16-jährigen Tatverdächtigen um den Jugendlichen handelt, der zuvor auch die 31-Jährige zur Herausgabe des Geldes aufgefordert und geschlagen hatte. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Tatverdächtigen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell