POL-DN: Unfall auf der K28 - 47-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Vettweiß (ots)

Auf der K28 kam es Dienstag (26.11.2024) zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Autofahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam von der Fahrbahn ab.

Der Mann aus Vettweiß befuhr gegen 14:55 Uhr die K28, aus Fahrtrichtung Dürener Straße kommend, in Richtung Tannenweg. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 47-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw geriet in den Straßengraben und überschlug sich anschließend. Hierbei erlitt der Mann leichte Verletzungen, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nahm während der Verkehrsunfallaufnahme Alkoholgeruch im Atem des Mannes wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Dem 47-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell