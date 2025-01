POL-RBK: Leichlingen - Bargeld bei Einbruch in Einfamilienhaus entwendet

Rösrath (ots) - Gestern Morgen (29.01.) um 06:15 Uhr ist die Polizei zu einem Firmengelände in der Otto-Brenner-Straße nach Rösrath gerufen worden. Auf dem Parkplatz einer Firma im dortigen Industriegebiet standen über Nacht mehrere Firmenfahrzeuge, die am Vortag gegen circa 17:00 Uhr verschossen dort abgestellt wurden. An insgesamt sechs Fahrzeugen des ...

mehr