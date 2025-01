POL-RBK: Rösrath - Sechs Fahrzeuge auf Firmenparkplatz aufgebrochen

Rösrath (ots) - Gestern (28.01.) informierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er gegen 10:45 Uhr festgestellt hatte, dass an einem geparkten Mercedes Sprinter offenbar eine Seitenscheibe fehlte. Das Fahrzeug war bereits seit dem 03.01. ordnungsgemäß an der Hans-Böckler-Straße abgestellt. In diesem Zeitraum entfernten der oder die unbekannten Täter die Seitenscheibe, bauten den Fahrersitz aus dem Fahrzeug aus und ...

