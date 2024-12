POL-PDMT: Langenscheid. Schild beschädigt und geflüchtet

Diez/Altendiez (ots) - Am gestrigen Mittwoch, den 11. Dezember, kam es in den Nachmittagsstunden zu mehreren Wohnungseinbrüchen in Diez (Hainstraße, Oraniensteiner Straße, Unter dem Hain) sowie in der Bergstraße in Altendiez, welche vermutlich durch dieselbe Tätergruppierung begangen wurden. Im Fall des Einbruchs in der Oraniensteiner Straße traf die Wohnungseigentümerin gegen 18:15 Uhr bei ihrer Rückkehr in der ...

