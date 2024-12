Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: ***Zeugenaufruf

Suche nach Geschädigtem nach Verkehrsunfall***

Wittgert (ots)

Am Donnerstag, den 12.12.2024 um 07:30 Uhr befuhr eine 38-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Puderbach mit ihrem Pkw VW Up die Landstraße 306 aus Fahrtrichtung der Ortschaft Selters kommend in Richtung der Ortschaft Nauort. Ortsausgang der Ortschaft Wittgert, unmittelbar hinter der dortigen Bushaltestelle, streifte sie mit ihrem Außenspiegel einen Fußgänger der am rechten Fahrbahnrand in Richtung Nauort ging und seine linke Hand in die Fahrbahn streckte um augenscheinlich zu trampen. Der circa 50-jährige, dunkelgekleidete Fußgänger wies aufgrund der Kollision mit dem Spiegel eine blutende Hand auf, verzichtete jedoch auf das Hinzuziehen der Polizei/Rettungsdienst und verließ die Unfallstelle. Der Mann trug einen kleineren Rucksack und eine schwarze Mütze und gab an, zu seiner Arbeitsstelle nach Ransbach-Baumbach unterwegs gewesen zu sein. Der Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell