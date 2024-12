POL-PDMT: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit zwei verletzten Personen

Bad Ems (ots) - In der Nacht vom 10.12.2024 auf den 11.12.2024 wurde in das Hotel "Alter Kaiser" in Bad Ems eingebrochen. Unbekannte Täter zerschlugen die Fensterscheibe zum Gastraum und gelangten so in das Objekt. Der Innenbereich wurde nach Wertgegenständen durchsucht, es konnte ein geringer Betrag an Bargeld entwendet werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise ...

