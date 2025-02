POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikt vor Gaststätte

Bergisch Gladbach (ots) - Am heutigen Tag (31.01.) wurde die Polizei zur Feuerwache im Asselborner Weg in Herkenrath gerufen. Gegen 09:15 Uhr ist ein Einbruch in die dortige Feuerwache festgestellt worden, bei dem ein hochwertiges Rettungsgerät entwendet wurde. Am Vorabend gegen 20:20 Uhr soll die Wache ordnungsgemäß verschlossen und sämtliche Zugänge noch ...

