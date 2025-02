Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall zwischen PKW und Leichtkraftrad

Offenbach an der Queich (ots)

Am 23.02.2025, gegen 14:19 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 542 zwischen Insheim und Offenbach an der Queich ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger PKW-Fahrer wollte nach links in Richtung Offenbach abbiegen und übersah hierbei die entgegenkommende, 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades. Die Jugendliche wurde seitlich vom Fahrzeug erfasst und erlitt durch den Sturz eine Sprunggelenksfraktur sowie offene Verletzungen am Fuß. Sie wurde anschließend mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

