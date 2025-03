Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Habichtswald ist Fall in Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst": Kasseler Kripo bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Kassel (ots)

Habichtswald (Landkreis Kassel):

In der nächsten Folge der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" am kommenden Mittwoch, um 20:15 Uhr, wird ein bislang ungeklärter Raubüberfall auf eine Tankstelle in Habichtswald-Ehlen einer der Fälle der Sendung sein. Die in diesem Fall ermittelnde Kriminalbeamtin, Kriminaloberkommissarin Daniela Pfeiffer von der Ermittlungsgruppe Raub des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo, wird im Studio zu Gast sein und den Fall vorstellen sowie über den aktuellen Ermittlungsstand berichten. In der Sendung wird sich die Kasseler Kriminalpolizei nun mit einem weiteren Zeugenaufruf an die Zuschauer wenden und um neue Zeugenhinweise aus der Bevölkerung bitten. Auch Bilder der unbekannten Täter, die bereits im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung im Mai 2024 veröffentlicht wurden, werden bei der Ausstrahlung gezeigt.

Täter stiegen in Kassel in den Bus und fuhren nach Ehlen

Der Raubüberfall hatte sich am Samstag, 16. Dezember 2023, gegen 20:45 Uhr ereignet. Während ein Täter an der Eingangstür der Tankstelle "Schmiere" stand, forderte sein Komplize am Verkaufstresen unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute in einer Plastiktüte ergriffen die Räuber die Flucht aus der Tankstelle. Der Kassierer blieb zumindest körperlich unverletzt. Wie die Ermittlungen zu dem Raub ergaben, waren die beiden Täter mit einem Bus der Linie 110 nach Ehlen gefahren, in den sie eine Stunde vor dem Überfall an der Haltestelle "Scheidemannplatz" in Kassel eingestiegen waren. In dem Bus wurden sie von einer Überwachungskamera erfasst. Ein weiteres Bild der Überwachungskamera der Tankstelle zeigt den Täter mit der Waffe in der Hand. Er trug einen auffälligen Kapuzenpullover mit der Rückenaufschrift "Rocky Balboa-The Italian Stallion" und einen Puma-Rucksack. Die nach der Anordnung eines Richters veröffentlichten Bilder (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5771968) und die intensiven Ermittlungen konnten leider bisher nicht zur Aufklärung des Falls führen.

Die Polizei stellt im Zusammenhang mit dem Raub folgende Fragen:

- Wer kann Hinweise auf die Identität der beiden Täter geben? - Wem sind im Bereich der Tankstelle am Tatabend verdächtige Personen aufgefallen? - Wem ist der auffällige Kapuzenpullover mit der Rückenaufschrift an einer Person aufgefallen? - Wer ist an dem Tatabend mit dem Bus der Linie 110, der gegen 19:40 Uhr am Scheidemannplatz in Kassel abfuhr, in Richtung Habichtswald gefahren?

Belohnung ausgelobt; Hinweistelefon während Sendung geschaltet

In der Sendung am Mittwoch wird auch darauf hingewiesen, dass die Staatsanwaltschaft Kassel für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, eine Belohnung in Höhe von 4.000 Euro ausgelobt hat. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt und nicht für Bedienstete, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von Straftaten gehört. Die Auslobung ist für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter oder für die Herbeischaffung von Beweismitteln, etwa der entwendeten Tatbeute, ausgesetzt.

Während der Sendung wird das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel ein Hinweistelefon unter

Tel. 0561 - 910 4444

schalten. Dieses wird nach der Sendung noch bis 1 Uhr erreichbar sein. Anschließend werden Hinweise zu diesem Fall wieder unter der üblichen Erreichbarkeit der Polizei in Kassel unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell