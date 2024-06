Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Monheim am Rhein

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Monheim am Rhein ---

Am Dienstagmittag, 11. Juni 2024, kam es auf der Straße Berliner Ring zu einer Verkehrsunfallflucht zwischen einer jungen Fußgängerin und einem jugendlichen Fahrer eines E-Scooters. Gegen 13:50 Uhr verließ eine 11-Jährige das Geländer eines Gymnasiums am Berliner Ring, als sich ihr in Höhe der Musikschule ein E-Scooter näherte, welcher von zwei Jugendlichen genutzt wurde. Der Fahrer des E-Scooters lenkte den E-Scooter über ihren Fuß, wobei die 11-Jährige verletzt wurde. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Fahrer anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der Fahrer soll, wie sein Beifahrer, zwischen 14 bis 17 Jahre alt gewesen sein. Er soll circa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur gewesen sein, zudem soll er einen grauen Pullover getragen und braune lockige Haare gehabt haben.

Am Montag, 10. Juni 2024, kam es auf der Straße Holzweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Nutzerin eines schwarzen Audi war gegen 8:45 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen auf einen frischen Unfallschaden an ihrem Auto aufmerksam gemacht worden. Er gab an, dass gegen 8:30 Uhr schwarzes Auto bei einem Einparkvorgang ihren Außenspiegel touchiert und hierbei beschädigt habe. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, habe sich der Fahrer mitsamt seinem Auto mit einer Städtekennung für die Stadt Leverkusen (LEV-) anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Der aufmerksame Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei Monheim am Rhein in Verbindung zu setzen.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell