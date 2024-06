Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Heiligenhaus

Ratingen

Monheim am Rhein - 2406049

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

In der Nacht auf Donnerstag, 13. Juni 2024, hebelten bisher unbekannte Täter ein Fenster eines Seniorenheims in der Zeit von 00 Uhr bis 01 Uhr an der Schulstraße in Heiligenhaus gewaltsam auf. Eine aufmerksame Zeugin hatte verdächtige Geräusche wahrgenommen und die Polizei alarmiert. Sie konnte drei dunkel gekleidete Personen außerhalb des Gebäudes feststellen, die sich unerkannt entfernten. Ob der oder die Täter Gegenstände entwendeten, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht geklärt werden. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Nacht auf Mittwoch, 12. Juni 2024, drangen bisher unbekannte Täter auf ein Baustellengelände an der Kreuzung Kahlenbergsweg / An der Hoffnung in Ratingen-Breitscheid ein. Auf dem Gelände entwendeten sie eine circa 700 Kilogramm schwere Rüttelplatte der Marke Wacker 6000 und flohen unerkannt. Wie der oder die Täter die Platte entwenden und abtransportieren konnten, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Polizei. Der Beuteschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Nacht auf Mittwoch, 12. Juni 2024, drangen bisher unbekannte Täter in einen Friseursalon an der Geschwister-Scholl-Straße in Monheim am Rhein ein. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen hebelten sie eine rückwärtig gelegene Tür auf und durchsuchten die Verkaufsräume nach Wertgegenständen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Angaben zum Beuteschaden lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell