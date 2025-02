Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei Nordhessen sucht Betrüger - Wer kennt diesen Mann?

Hannover (ots)

Am 26. November 2024 hat ein bislang unbekannter Mann einem 36-Jährigen aus Nordhessen eine gefälschte Luxusuhr verkauft. Das Treffen fand in der Nähe des Hauptbahnhofs Hannover statt, wo der Betrüger dem Käufer die Uhr samt Kaufbeleg übergab. Der 36-Jährige zahlte einen mittleren fünfstelligen Betrag in bar - erst später stellte sich heraus, dass sowohl die Uhr als auch der Beleg Fälschungen waren.

Nach richterlicher Anordnung veröffentlicht das Polizeipräsidium Nordhessen nun Bilder des Tatverdächtigen, die während eines Videochats mit dem Geschädigten entstanden.

Zur Originalmeldung und den Fahndungsbildern: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5965266

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die Identität des Täters geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen. /ms, nash

