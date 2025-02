Polizeidirektion Hannover

POL-H: Unbekannte Täterin schlägt Frau im Bus - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Bei einem Streit in einem Linienbus zwischen zwei Frauen hat am Montag, 03.02.2025, hat eine unbekannte Täterin eine 60-Jährige mit mehreren Faustschlägen verletzt. Nach der Tat flüchtete die unbekannte Angreiferin aus dem Bus. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer bestiegen beide Frauen den Linienbus von Hannover nach Seelze am Montagmittag gegen 12:35 Uhr am zentralen Busbahnhof in der Nähe der Rundestraße. Im Laufe der Fahrt entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden, in dessen Verlauf die noch unbekannte Frau ihre 60 Jahre alte Kontrahentin mit mehreren Faustschlägen angriff. In der Nähe der Goethestraße verließ die Täterin den Bus.

Die 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sie beschrieb die Angreiferin als 40 bis 45 Jahre alt, zwischen 1,60 Meter und 1,65 Meter groß und schwarz. Außerdem soll sie dunkel gekleidet gewesen sein.

Da sich zur Tatzeit viele Fahrgäste im Bus befanden, hofft die Polizei auf weitere Hinweise zur Situation und zur unbekannten Täterin. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 zu melden. /ms, js

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell