POL-H: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots) - Das Niedersachsen-Derby in der Zweiten Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig kann trotz wiederholter Gewalteskalationen in der Vergangenheit auch in dieser Saison vor Gästefans ausgetragen werden. Die Polizeidirektion Hannover reduzierte das Eintrittskarten-Kontingent ...

mehr