POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 73-jähriger Mann im Bereich Limmer vermisst - Wer hat den Mann gesehen?

Hannover (ots)

Mittels Öffentlichkeitsfahndung sucht das Polizeikommissariat Hannover-Limmer seit Freitag, 31.01.2025, nach einem vermissten Senior. Die Ehefrau des 73-Jährigen meldete ihren Mann am Freitagabend als vermisst, nachdem er die gemeinsame Wohnung bereits am späten Donnerstagabend verlassen hatte und seitdem nicht zurückgekehrt war. Aufgrund bekannter Erkrankungen und der aktuellen Witterung ist eine Gefährdung des Mannes anzunehmen. Wer hat ihn gesehen?

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der 73 Jahre alte Kwaku Andre D. am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr seine Wohnung an der Deisterstraße in Linden-Mitte mit unbekanntem Ziel. Nachdem er auch am nächsten Tag nicht zurückgekehrt war, meldete sich seine besorgte Ehefrau am Freitagabend bei der Polizei. Die leitete umgehend Maßnahmen ein, um den Mann zu finden. Bis zum Samstagnachmittag blieb der 73-Jährige jedoch verschwunden. Möglicherweise ist der Mann nach Springe gefahren, wo er im Ortsteil Bennigsen ab und zu einer Arbeit nachgeht. Da der Vermisste an Demenz erkrankt und auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, befindet er sich womöglich in einer akuten Notsituation.

Der Vermisste ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer grünen Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite bekleidet. Zudem trug er einen altmodischen Wintermantel mit Flicken sowie braune Sportschuhe. Möglicherweise hat der Gesuchte einen beigefarbenen Jutebeutel bei sich. Der Vermisste hat keinerlei persönliche Gegenstände dabei.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Kwaku Andre D. gegen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 zu melden. /ram

