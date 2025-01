Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mehrere Versammlungen zu aktuellen bundespolitischen Entwicklungen in Hannover - Aktivisten klettern auf Balkon der CDU-Kreisgeschäftsstelle

Hannover (ots)

Aufgrund der aktuellen bundespolitischen Entwicklungen haben sich am Freitag, 31.01.2025. in Hannover mehrere Hundert Menschen versammelt. Zu einer angezeigten Versammlung im Bereich der CDU-Landesgeschäftsstelle kamen in der Spitze 260 Teilnehmende zusammen, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen. Die stationäre Versammlung verlief friedlich. Kurz vor dem Ende der Aktion erklärte die Versammlungsleitung, noch einen Aufzug von der Loebensteinstraße über den Schiffgraben und die Berliner Allee bis zum Ernst-August-Platz durchzuführen. Dieser setzte sich kurz nach 18:00 Uhr in Bewegung und erreichte sein Ziel gegen 18:40 Uhr. Auch diese Versammlung verlief friedlich.

Bereits am Nachmittag registrierte die Polizei zwei nicht angezeigte Versammlungen vor der Kreisgeschäftsstelle der CDU an der Walderseestraße in Hannover. Im Rahmen des Protests, der ebenfalls im Zusammenhang mit der aktuellen Bundespolitik stand, gelangten sechs Personen über eine Leiter auf den Balkon des Gebäudes, enthüllten dort Transparente und zündeten Bengalos.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Hannover informierten CDU-Mitarbeiter die Polizei gegen 14:05 Uhr darüber, dass mehrere Personen über eine Leiter auf den Balkon des CDU- Kreisgeschäftsstelle in der hannoverschen List geklettert seien. Sie entrollten Transparente und zündeten zwei Bengalos. Auf der gegenüberliegenden Seite versammelten sich weitere 20 Personen und skandierten CDU- und AfD-kritische Parolen. Die CDU stellte einen Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs.

Die Polizei holte die Demonstrierenden vom Balkon. Sie verhielten sich friedlich, aber unkooperativ. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die Personen vor Ort entlassen. Sie entfernten sich zu Fuß vom Einsatzort.

Während des Vorfalls waren mehrere CDU-Mitarbeitende vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei stellte die Plakate sicher. Der Inhalt der Plakate stellt nach bisheriger Bewertung keinen Straftatbestand dar. Der Einsatz war nach etwa eineinhalb Stunden beendet. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs. Die Ermittlungen dauern an. /ram, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell