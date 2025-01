Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann durch Schläge und Tritte verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagnachmittag rückten Polizeistreifen in die Eisenbahnstraße aus. Passanten hatten gemeldet, dass sich mehrere Personen vor dem Gebäude des Finanzamtes schlagen würden. Die Einsatzkräfte konnten drei Männer feststellen. Nach den Angaben eines 32-Jährigen wurde er von seinen zwei Kontrahenten geschlagen und, als er am Boden lag, auch getreten. Die Ursache für die Auseinandersetzung dürfte in früheren Streitigkeiten zwischen den Beteiligten liegen. Bei der Durchsuchung der drei Personen konnten die Polizeibeamten Schlagwerkzeuge, Tierabwehrsprays und Messer sicherstellen. Der 32-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und begab sich nach den polizeilichen Maßnahmen selbstständig in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung dauern an. |kfa

