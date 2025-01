Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw geöffnet und Gegenstände gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine Besitzerin eines Pkw staunte am Samstagmorgen in der Industriestraße nicht schlecht, als sie an ihren Wagen kam. Beide vorderen Türen standen gegen 6:50 Uhr sperrangelweit offen. So wie die 24-Jährige der Polizei mitteilte, war sie sich ganz sicher, dass sie ihr Fahrzeug abgeschlossen hatte, als sie es am vorherigen Nachmittag gegen 14 Uhr am Straßenrand parkte. Aus dem Innenraum nahmen die Täter eine Kamera der Marke Canon im Wert von mehreren hundert Euro an sich. Zeugen, denen etwas Verdächtiges im genannten Zeitraum aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Über den Jahreswechsel hatten Langfinger in der auch Albert-Schweitzer-Straße zugeschlagen. Dort wurde ebenfalls ein Auto geöffnet. Der 32-jährigen Fahrzeughalterin fiel am Freitagmorgen gegen 7 Uhr auf, dass unter anderem ein Reitsattel aus dem Inneren des Wagens fehlte. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Den Pkw hatte die Frau bereits am Montag (30.12.), 18 Uhr, auf einem Parkplatz abgestellt. Auch hier bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen an. |kfa

