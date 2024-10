Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Kabeldiebstahl vereitelt - Täter auf frischer Tat ertappt

Papenburg (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei gestern Abend einen Diebstahl auf dem Parkplatz eines Firmengeländes in Papenburg verhindern. Gegen 22.40 Uhr meldete der Zeuge der Einsatzleitstelle verdächtige Bewegungen auf dem umzäunten Bereich in der Straße "Am Stadtpark". Eine sofort entsandte Streifenwagenbesatzung erreichte kurz darauf die Baustelle und stellte einen 57-jährigen Mann in einem Container.

Der Verdächtige wurde von den Einsatzkräften auf frischer Tat ertappt, als er gerade dabei war, Kabel zu entwenden. Die Beamten konnten ihn ohne Widerstand festnehmen und zur weiteren Untersuchung auf die Polizeidienststelle bringen. Ob der Mann für weitere Diebstähle verantwortlich ist, wird derzeit noch ermittelt.

Der aufmerksame Hinweis eines Bürgers und das schnelle Handeln unserer Beamten haben den Kabeldiebstahl erfolgreich verhindert. Dieses Ereignis zeigt erneut, wie wichtig es ist, bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei zu informieren.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für deren Mithilfe und ruft weiterhin zur Aufmerksamkeit auf, insbesondere in der Nähe von Baustellen und gewerblichen Anlagen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell