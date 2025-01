Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist einem Autofahrer am späten Sonntagabend im Stadtgebiet zum Verhängnis geworden. Als Polizeibeamte den 43-Jährigen gegen 23.20 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Straße "Alte Brücke" stoppten und einer Kontrolle unterzogen, fielen ihnen die drogentypischen Merkmale im Verhalten des Fahrers auf. Einen Urintest verweigerte er, räumte aber ein, in den vergangenen 24 Stunden Cannabis und Kokain konsumiert zu haben.

Doch nicht nur das: Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen. Eine Überprüfung ergab, dass wegen seines Rauschgiftkonsums eine Sperre vorliegt.

Der 43-Jährige musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Auf ihn kommen Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Drogeneinfluss zu. Außerdem muss der Halter des benutzten Fahrzeugs ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, weil er die Fahrt geduldet hat. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell