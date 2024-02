Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Verkehrsunfall auf der Mittelstraße

Gevelsberg (ots)

Am Montagabend wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Mittelstraße gerufen. Vor Ort war ein PKW mit voller Wucht in eine Bushaltestelle gefahren. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Fahrerin des PKW bereits aus dem verunfallten Kraftfahrzeug und wurde vom anwesenden Rettungsdienst medizinisch versorgt. Im Anschluß wurde die leicht verletzte Person in eine umliegende Klinik transportiert. Zum Glück befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Wartenden an der Bushaltestelle. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und übergab den Einsatzort an die unfallaufnehmende Polizei und die angeforderten Verkehrsbetriebe. Neben den Kräften der Hauptwache war auch der Löschzug Mitte alarmiert, welcher während der Einsatzdauer den Grundschutz für das Stadtgebiet sicherte.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell