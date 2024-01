Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Einsätze am Sonntag

Gevelsberg (ots)

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Sonntag um 7:50 Uhr zu einer Betriebsmittelspur in die Straße Kämperheide gerufen. Durch einen Defekt an einem Fahrzeug entstand eine 120 Meter lange Betriebsmittelspur, welche durch die Besatzung des Gerätewagen Umweltschutz mit Bindemittel abgestumpft wurde. Der Einsatz endete nach etwa 40 Minuten.

Um 11:40 Uhr rückte dann das Hilfeleistungslöschfahrzeug (kurz HLF) zu einem medizinischen Notfall am Ochsenkamp aus. Der Patient wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienst erstversorgt und betreut. Die hauptamtlichen Kräfte rückten nach 25 Minuten wieder ein.

Gegen 15:00 Uhr wurde der Feuerwehr ein umgestürzter Baum auf der Brinkstraße gemeldet. Dieser lag dort quer über der gesamten Fahrbahn. Die auf dem HLF ausgerückten Kräfte zerkleinerten den 20 Meter langen Baum mittels Motorkettensäge und beseitigten ihn anschließend von der Fahrbahn. Mit Rückkehr an der Wache konnte der Einsatz nach rund 45 Minuten beendet werden.

