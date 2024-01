FW-EN: Brand im Gebäude entpuppt sich als Kellerbrand

Gevelsberg (ots) - Der Dienst der hauptamtlichen Kräfte in Gevelsberg startete mit einem Papiercontainerbrand in der Jahnstrasse. Dieser konnte aber schnell gelöscht werden. Dies sollte für die Dienstschicht aber nicht der einzige Einsatz sein. Über den Tag verteilt wurden 3 größere Ölspuren im Bereich Lerchenstrasse, In den Weiden und der Asker Strasse beseitigt. Die Ölspur der Asker Strasse zog sich bis ins ...

mehr