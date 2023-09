POL-BOR: Stadtlohn - Alkoholisiert Unfall verursacht

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Heideweg; Tatzeit: zwischen 15.09.2023, 23.30 Uhr, und 16.09.2023, 08.00 Uhr; In ein Betriebsbüro eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Stadtlohn. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts gestohlen. Das Geschehen spielte sich am Heideweg ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für ...

