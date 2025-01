POL-PPWP: Seitenspiegel beschädigt

Kaiserslautern (ots) - Eine Besitzerin eines Pkw staunte am Samstagmorgen in der Industriestraße nicht schlecht, als sie an ihren Wagen kam. Beide vorderen Türen standen gegen 6:50 Uhr sperrangelweit offen. So wie die 24-Jährige der Polizei mitteilte, war sie sich ganz sicher, dass sie ihr Fahrzeug abgeschlossen hatte, als sie es am vorherigen Nachmittag gegen 14 Uhr am Straßenrand parkte. Aus dem Innenraum nahmen die ...

mehr