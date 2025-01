POL-H: Polizei zieht positive Bilanz nach Großdemonstration auf dem Opernplatz

Hannover (ots) - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte mehrere Fenster eines Bürogebäudes in der Leinstraße in der hannoverschen Innenstadt beschädigt. Aufgrund des üblicherweise stark frequentierten Bereichs hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Beobachtungen. Zwischen Freitag, 24.01.2025, 17:00 Uhr, und Montag, 27.01.2025, 12:00 Uhr, wurden vier Fenster des Bürogebäudes in der ...

