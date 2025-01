Polizeidirektion Hannover

POL-H: Fenster in der Leinstraße beschädigt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte mehrere Fenster eines Bürogebäudes in der Leinstraße in der hannoverschen Innenstadt beschädigt. Aufgrund des üblicherweise stark frequentierten Bereichs hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Beobachtungen.

Zwischen Freitag, 24.01.2025, 17:00 Uhr, und Montag, 27.01.2025, 12:00 Uhr, wurden vier Fenster des Bürogebäudes in der Leinstraße, zwischen Karmarschstraße und Marktstraße, beschädigt. Die Schäden waren punktuell, weshalb die Polizei derzeit von Schüssen, vermutlich aus einer Luftdruckwaffe ausgeht. Es wird jedoch weiter in alle Richtungen ermittelt.

Da in dem Gebäude auch öffentliche Einrichtungen ansässig sind, hat der polizeiliche Staatsschutz des Zentralen Kriminaldienstes die Ermittlungen übernommen. Eine der Tat zugrundeliegende politische Motivation kann bislang nicht bestätigt werden.

Da sich der Tatort in einem stark frequentierten innerstädtischen Bereich befindet, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, pk

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell