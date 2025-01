Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Hund in Hannover-Limmer an Baum angeleint zurückgelassen. Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Sonntag, 26.01.2025, hat eine aufmerksame Anwohnerin einen Hund an einen Baum angebunden auf einem Spielplatz entdeckt und die Polizei gerufen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Eine 52-jährige Anwohnerin wunderte sich, als sie gegen 00:20 Uhr in der Eleonorenstraße ein lautes Bellen hörte. Auf einem Spielplatz entdeckte sie einen Hund, welcher an einen Baum angebunden war. Die Hannoveranerin alarmierte sofort die Polizei und nahm sich des Hundes an. Die Beamten informierten umgehend den Tierschutz, der den Hund bei sich aufnahm. Bei dem Tier handelt es sich um einen etwa kniehohen Mischlingshund, der ein buntes Halsband mit passender Leine trug. Der Hund ist nicht gechipt. Über den Besitzer oder die Besitzerin ist bislang nichts bekannt.

Die Polizei hat gegen den unbekannten Halter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511-109 3915 zu melden. /fas

