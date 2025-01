Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 11-Jährige bei Unfall in Laatzen von Pkw erfasst und leicht verletzt

Hannover (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 23.01.25, wurde in Laatzen-Mitte ein Kind beim Überqueren der Straße von einem abbiegenden Pkw erfasst und leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ist eine 69 Jahre alte Hannoveranerin mit ihrem Daimler gegen 07:40 Uhr auf der Erich-Panitz-Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zur Wülferoder Straße biegt sie nach links auf diese ab. Zur gleichen Zeit überquert die 11-Jährige an der Ampel zu Fuß die Wülferoder Straße in Richtung stadtauswärts. Es kommt zum Zusammenstoß mit dem Kind, wobei dieses leichte Verletzungen erleidet. Durch die hinzugerufenen Rettungskräfte wird das Mädchen erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und insbesondere zu der Ampelschaltung geben können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /js, fas

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell