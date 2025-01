POL-UN: Unna - Einbruch in Wohnung

Bergkamen (ots) - Am Freitag (03.01.2025) in der Zeit zwischen 13:30 und 17:50 Uhr brachen Unbekannte durch ein Fenster in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Görlitzer Straße ein. Nach ersten Feststellungen wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 ...

